Disastro De Laurentiis: 5 allenatori tra Napoli e Bari, due stagioni negative

Notizie calcio- La famiglia De Laurentiis dopo la passata stagione è in netta difficoltà quest'anno. Perché, come spiega Il Mattino, è un vero disastro la gestione del Napoli e del Bari con ben 5 allenatori a libro paga per due squadre. Aurelio e Luigi continuano a cambiare con la speranza di qualche risultato positivo. Queste le cifre che dovranno pagare le due società ai rispettivi allenatori:

Al Napoli : Rudi Garcia fino al 30 giugno (ha due anni di contratto ma c'è una clausola che il Napoli eserciterà) percepirà 230mila euro al mese (in totale, 2,8 milioni a stagione). Più l'eventuale premio per il ritorno in Champions che pure gli tocca e che sfiora i 150mila euro. Mazzarri , si sa, ha accettato da novembre in poi, un ingaggio da 1 milione di euro per approdare fino a giugno. E siamo, in totale già a 3,8 milioni (5,5 lordi).

Poi c'è il Bari: Mignani, esonerato a ottobre, aveva uno stipendio di circa 350mila euro, mentre Marino, appena esonerato, più o meno 200mila euro. Il quinto sarà Beppe Iachini.