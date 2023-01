Diritti TV Serie A, De Laurentiis teme l'interessamento di JP Morgan e Goldman Sachs: il motivo

Notizie calcio - Il tema diritti Tv della Serie A continua ad essere all'ordine del giorno. In Lega si continua a dialogare (e battibeccare) per trovare la soluzione migliore, tanto che negli ultimi giorni è tornato in auge anche il discorso del Canale della Lega.

Diritti Tv Serie A, la posizione di De Laurentiis

Alla Serie A ed ai suoi diritti televisivi si sono interessati anche i giganti JP Morgan e Goldman Sachs, partner non del tutto graditi allo stesso De Laurentiis. Ecco quanto scritto in merito da La Stampa:

Le proposte delle banche d’affari di New York potrebbero convincere di più rispetto ai fondi di private equity che vogliono comprare le quote di un’eventuale media company della Lega. I presidenti più attivi nella vita politica della Serie A, come Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis, non vedono di buon occhio questa prospettiva perché temono la novità di una forte struttura manageriale esterna.