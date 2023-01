Diritti Tv Serie A, torna l'idea canale della Lega: pronto 1 miliardo da JP Morgan!

Notizie calcio - Il tema diritti Tv è sempre uno dei più caldi quando si parla di calcio italiano. La sede della Lega è spesso stata teatro di forti tensioni tra i presidenti dei club del massimo campionato, ognuno con una visione differente sul tema.

Diritti Tv Serie A, torna idea canale Lega

Secondo quanto riportato da Repubblica, presto potrebbe arrivare l'ennesima svolta che porterebbe ad un ulteriore cambiamento. La Serie A prepara il bando sui diritti tv: Dazn li vorrebbe per altri 5 anni, ma torna d’attualità l’idea di un Canale della Lega di A. Potrebbe sostenerlo un debito con Jp Morgan, pronto a garantire 1 miliardo per lo sviluppo. A febbraio sono previsti nuovi dialoghi tra le parti per provare, finalmente, a trovare un punto d'incontro.