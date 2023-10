Diritti tv Serie A, 9 ore di colloqui per De Laurentiis! Tre opzioni: DAZN, l'opzione Sky-Lega e con Mediaset in chiaro

Ultime notizie Serie A - La partita dei diritti tv non si è conclusa, tutt’altro, un punto di intesa non è stato raggiunto, difatti le tre tv, Sky, Dazn e Mediaset hanno firmato davanti al notaio Calafiori l’impegno a prorogare la validità delle offerte dal 15 al 23 ottobre. Lo racconta l'edizione oggi in edicola del Corriere della Sera:

"Tutto questo dopo una giornata fiume di trattative. Luigi De Siervo accompagnato da una commissione di cinque manager (Lotito, De Laurentiis, Percassi, Capellini, Campoccia) ha sostenuto 9 ore di colloqui con i vertici delle tre tv. Il ventaglio delle opzioni è ampio. C’è quella che pone in vantaggio Dazn su Sky: la forbice tra la richiesta della Lega e Dazn non è così larga. C’è un secondo piano nel quale Sky trasmetterebbe tutte le 10 partite, ma non ha la forza economica per l’esclusiva quindi le stesse dieci andrebbero anche sul canale della Lega. E Mediaset? C’è chi sostiene sia in ascesa, ma potrebbe anche essere felice di avere una sola partita in chiaro. Palla ai club nella riunione del 16 ottobre".