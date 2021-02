Diritti tv in Serie A: Dazn e Sky in guerra per l’alleanza con Tim! Club sempre più divisi

Notizie Calcio - Sull’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021/24, all’ordine del giorno dell’assemblea della Lega di Serie A, è sempre più muro contro muro. Nemmeno oggi, salvo sorprese, si stabilirà il vincitore fra Sky e Dazn, che come partner tecnico ha Tim. Ne parla Repubblica.

"I grandi club, Juve e Inter in testa, vorrebbero si votasse subito. I piccoli guidati da Roma e Torino spingono per il rinvio. A complicare il quadro è l’offerta presentata da Eleven Sports: 110 milioni per un canale di Lega che potrebbe affiancare Sky. Le due offerte presentate ai club sarebbero quasi identiche: 860 milioni del tandem Sky-Eleven (collaborazione non ufficiale) contro gli 840 di Dazn-Tim, a cui la telco contribuirebbe al 40 per cento La dead line è il 29 marzo, giorno di scadenza della validità del bando"