Dimissioni Mazzarri, Il Mattino - Non ci ha mai pensato, è convinto di avere in mano la squadra e vuole andare avanti col progetto

Napoli - Si è parlato tanto dopo il 3-0 del Torino contro i Campioni d'Italia delle possibili dimissioni di Mazzarri. Nulla di tutto questo però rispecchia la realtà perché viene analizzata la situazione in casa Napoli da Il Mattino:

Inevitabilmente il discorso è caduto anche sulla posizione di Walter Mazzarri. Il tecnico non è riuscito a dare la scossa che avrebbe voluto e che tutto l'mbiente si sarebbe aspettato. Il diesse azzurro, però, ha blindato la posizione del tecnico in maniera perentoria. «L'allenatore gode della massima fiducia della società e della squadra - ha tuonato - Non c'è nessuna riflessione in corso riguardo la sua posizione».

In serata erano anche circolate voci di una possibile decisione drastica da parte dello stesso Mazzarri che avrebbe pensato alle dimissioni. Niente di tutto questo. Il tecnico evidentemente è convinto di avere in mano il polso della situazione all'interno dello spogliatoio ed intende andare avanti per la sua strada, provando anche a beneficiare di qualche rinforzo dal mercato di riparazione.