Diktat Conte su Kvaratskhelia, Tuttosport: non vuole che si arrivi a fine luglio senza aver chiarito la situazione

Antonio Conte pretende chiarezza da parte di tutti su Kvaratskhelia. Come si legge su Tuttosport, l'allenatore reputa il georgiano incedibile fin dal primo minuto che ha accettato la panchina del Napoli. Al contempo però, vedendo anche lo scontro dialettico tra le parti, chiede al club di non andare oltre la fine di luglio senza aver risolto la grana rinnovo contrattuale con il georgiano.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport:

"Conte, però, non vuole che ci siano calciatori scontenti all’interno dello spogliatoio, ecco perché ha chiesto chiarezza anche sulla posizione di Kvaratskhelia: ha espresso il desiderio che il calciatore non arrivi in ritiro a fine luglio, dopo aver trascorso il periodo di vacanza post Europei, senza che sia stata chiarita prima la sua posizione".