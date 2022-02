Gazzetta - L'assenza di Koulibaly non ha pesato sulla tenuta difesa Napoli: numeri da big per Rrahmani e Juan Jesus

Notizie calcio Napoli - L'assenza di Koulibaly non ha pesato sul rendimento difensivo del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che ha pubblicato tutti i dati della retroguardia azzurra quando Kalidou era fuori dai giochi. I numeri sono praticamente eccellenti soprattutto per l'ottima intesa tra Rrahmani e Juan Jesus.

"Nelle 10 giornate senza Koulibaly (out anche col Verona, per squalifica) sono arrivati cinque successi con una media punti di 1,7 e di 0,8 per le reti al passivo. Dopo alcuni disagi iniziali la difesa azzurra si è rinsaldata anche senza il suo leader. Appena un gol subito nelle ultime quattro giornate. A quota 16 è della formazione di Spalletti il miglior bottino di reti incassate in A.