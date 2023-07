Difendere lo Scudetto e tentare il colpo Champions: il Napoli non si farà trovare impreparato sul mercato

Napoli - Il Napoli lavora per migliorare la rosa della prossima stagione e trattenere i punti fermi di questo progetto. Con Rudi Garcia in panchina l'obiettivo è quello di difendere lo scudetto e sognare la Champions, per questo De Laurentiis non si farà trovare spiazzato da eventuali partenze di calciomercato e ha già pronti i sostituti. A riportarlo è Il Mattino.