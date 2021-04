Dietrofront De Laurentiis su Gattuso? Il Mattino chiarisce: il patron troverebbe davanti a sé un muro di gomma, Rino irremovibile

NAPOLI - L'edizione odierna de "Il Mattino" scrive sul futuro di Gattuso: "E anche ammesso (ma non concesso) che De Laurentiis possa tornare sui suoi passi e riproporre quel rinnovo pronto in ogni sua clausola (le bozze definitive sono state mandate dallo studio legale di De Laurentiis a quello di Gattuso il 12 gennaio) ma finito in fondo a un cassetto alla Filmauro, troverebbe davanti a sé un muro di gomma. Il no di Gattuso sarebbe categorico, perché non ha ancora digerito il lungo silenzio del patron davanti alle voci (fasulle) di un suo esonero. Ma tanto De Laurentiis non sembra intenzionato a fare marcia indietro nonostante i segnali di distensione che si respirano nel mondo Napoli".