Diario As - Barcellona in allarme: quattromila tifosi del Napoli arrivati senza biglietto

Napoli - C'è allerta massima per Barcellona-Napoli. Stando a quanto scrive il quotidiano spagnolo Diario As, le autorità catalane rischiano di trovarsi di fronte tantissimi napoletani senza biglietto per la sfida di Champions League in programma alle ore 21. Un allarme concreto che nessuno vuole sottovalutare.

Barcellona Napoli

Ecco cosa si legge su Diario As: