Dialoghi avanzati per Natan: 5 anni di contratto, svelato il suo stipendio

Napoli - Il Napoli sta chiudendo l'acquisto del giovane 22enne brasiliano Natan per la difesa per il dopo Kim. In arrivo novità importanti che riguardano le cifre dello stipendio del giocatore che andrà a firmare un contratto di 5 anni. Offerti 10 milioni per portare in azzurro l’ex Flamengo, a cui spetta il 10% sulla vendita. Da sistemare gli ultimi dettagli, ma la società di Aurelio De Laurentiis sta progettando lo sbarco in Italia del roccioso centrale per domani.