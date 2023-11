Di Marzio: "Lindstrom non entra nelle rotazioni di Garcia per un motivo. Si intravedono raggi di luce nelle prestazioni di Natan"

Calcio Napoli - Gianluca Di Marzio ha sul Corriere della Sera ha scritto i top e flop del mercato estivo:

"Non sempre i giocatori più pagati diventano i più determinanti, è il caso — momentaneo — di Chukwueze, lo è ancora di più per Lindstrom nel Napoli. L’acquisto più oneroso di De Laurentiis (quasi 30 milioni all’Eintracht) non riesce a trovare spazio e minutaggio, chiuso da un super Politano e mai seriamente entrato nelle rotazioni di Garcia, forse anche per una diversa interpretazione del ruolo di esterno.

Si intravedono invece raggi di luce azzurra nelle prestazioni di Natan, prelevato in silenzio, ma con aspettative e pressioni altissime per sostituire un baluardo come Kim. Le sue recenti prestazioni positive sono la dimostrazione di un lavoro pianificato e strutturato nell’osservazione del talento, di cui il Napoli può ormai vantarsi con fierezza, a petto in fuori anche lunedì sera a Parigi con Kvara nei top 20 del Pallone d’Oro".