Di Maria alla Juve, ingaggio e dettagli dello strappo di Agnelli

Di Maria alla Juve, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in merito a cosa potrebbe accadere sul fronte attacco per i bianconeri per la prossima stagione. Spunta la clamorosa operazione col giocatore del PSG che da giugno sarà libero:

"L’eccezione estiva per la Juve può essere Angel Di Maria: anni 34, presenze in nazionale argentina 121, palmares lunghissimo. Occasione, si diceva, perché il “Fideo” a giugno può essere ufficialmente libero e già adesso può discutere del suo futuro con ogni club interessato. Al Paris Saint Germain ha giocato sette stagioni, con reciproca soddisfazione, il club francese ha un’opzione per rinnovargli il contratto di un’ulteriore annata, ma finora non l’ha esercitata, né sembra avere intenzione di farlo, all’interno di un progetto di rinnovamento della rosa.I sui agenti stanno sondando possibili soluzioni alternative, fra cui anche la Juventus".

Di Maria alla Juve, i dettagli economici

"Il club bianconero sta valutando pro e contro dell’operazione: da una parte c’è la carta d’identità e le necessarie valutazioni sulle condizioni fisiche dell’argentino, dall’altra il bagaglio di qualità ed esperienza che potrebbe aggiungere a una rosa che ne ha particolare bisogno proprio nel settore avanzato. La questione ingaggio non sembra un ostacolo insormontabile: Di Maria attualmente guadagna 6,5 milioni di euro di parte fissa, più bonus che possono aumentare lo stipendio di un altro milione".

