Rinnovo e premi Scudetto-Champions: De Laurentiis ha ribadito una cosa a Di Lorenzo

Notizie Napoli calcio - Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è tra i giocatori in odore di rinnovo con il club azzurro. L'esterno partenopeo vuole proseguire la sua avventura napoletana ed è pronto a legarsi a vita con la società di De Laurentiis.

Lo stesso Di Lorenzo, riporta l'edizione odierna de Il Mattino, ha incontrato proprio De Laurentiis per discutere del rinnovo e dei premi Scudetto e Champions League:

Il patron non vuole distrazioni: la settimana scorsa, parlando con Di Lorenzo, ha promesso “un regalo” per lo scudetto che non vuole sia chiamato premio vero e proprio. E la stessa cosa vale per il cammino in Champions: nessun bonus per il passaggio ai quarti, ma ci penserà De Laurentiis alla fine della stagione a riconoscere un premio per i suoi. Proprio Di Lorenzo è uno di quelli che più freme per vedersi allungare il contratto al 2027. Verrà accontentato. Ma deve avere pazienza.