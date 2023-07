Di Lorenzo-Napoli, rinnovo a vita! Gazzetta: ecco quando può essere ufficiale, spuntano tutte le cifre

Notizie Napoli calcio. Ultimi aggiornamenti in casa Napoli sul fronte rinnovi di contratto: sul tavolo c'è la trattativa per capitan Di Lorenzo, pronto a legarsi a vita con il club di patron De Laurentiis.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato importanti novità e dettagli sul rinnovo di Giovanni Di Lorenzo:

La società riconoscerà un adeguamento dell’ingaggio, decisamente più importante rispetto al passato, e sarà allungata la scadenza, ad ora fissata al 2026. L’appuntamento non è stato ancora programmato ma all’inizio della prossima settimana, quindi prima della partenza per Dimaro fissata per il 14 luglio, il presidente incontrerà Mario Giuffredi, il suo agente, a Castel Volturno. La distanza è minima e riguarda principalmente la durata, che oscilla tra il 2027 e il 2028. C’è anche una leggera discrepanza sul piano economico, ma più marginale, per un ingaggio finale che sarà sicuramente superiore ai 3 milioni di euro, rispetto ai 2,4 percepiti attualmente.