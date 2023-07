Di Lorenzo rinnova dopo incontro con ADL, fumata bianca in casa Napoli: i dettagli

Calciomercato Napoli - Il Napoli potrà contare ancora a lungo su Giovanni Di Lorenzo. La tanto attesa fumata bianca per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto è finalmente arrivata. Il capitano che ha alzato al cielo il trofeo dello Scudetto, continuerà a guidare gli azzurri ancora per molto.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, venerdì scorso il giocatore si è incontrato con il presidente De Laurentiis per discutere del prolungamento con relativo adeguamento economico del capitano del Napoli. C’è un’intesa di massima, sebbene resti qualche dettaglio ancora da limare. Di Lorenzo firmerà comunque il nuovo contratto a stretto giro, al massimo nei primissimi giorni di ritiro a Dimaro.