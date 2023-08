"Giocatore totale, cambia marcia e non lo fermano", Di Lorenzo show a Frosinone: voti e pagelle

Notizie Napoli calcio. Capitan Di Lorenzo è la solita certezza in questo Napoli: a tutto campo su quella fascia destra tanto da creare i solchi, parte contratto per poi scatenarsi e fornire due assist al bacio per Osimhen.

Di Lorenzo pagelle Frosinone-Napoli 1-3

Ecco come i quotidiani sportivi hanno commentato la prestazione di Giovanni Di Lorenzo in Frosinone-Napoli:

Gazzetta 7,5 - Che giocatore totale che è diventato. Terzino? Si fa per dire. Dentro il gioco, sceglie tempi e spazi giusti. Applausi: il 2-1 nasce da una discesa da ala, il 3-1 da un suo tocco in profondità.

Corriere dello Sport 7 - Caso e Harroui gli danno noia in partenza. Poi, autorità e marce alte: ricama l’assist del 2-1 di Osi con Mazzitelli appeso alla maglia e quello del tris con un tocco da trequartista.

Tuttosport 6 - Parte col freno a mano e poi non lo ferma più nessuno

Il Mattino 7.5 - Assist di forza e di potenza e un altro delicatissimo. Per Osi. Provate ad abbatterlo. Quando il Napoli palleggia, ovvero sempre, lui diventa l’attaccante aggiunto.

Corriere della Sera 7 - Ricomincia come aveva lasciato, intelligenza e senso tattico. Vocazione di capitano nelle difficoltà.