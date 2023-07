Di Lorenzo, l'agente è atteso a Dimaro per firmare il rinnovo e chiudere un colpo di mercato: le ultime

Notizie Napoli calcio. Il Napoli è pronto a puntellare la corsia destra difensiva: il capitano Giovanni Di Lorenzo vuole legarsi a vita ai colori azzurri ed il suo nuovo "vice" dovrebbe arrivare dalla stessa scuderia che cura i suoi interessi.

Calciomercato Napoli, le ultime sul rinnovo Di Lorenzo

Come riportato da Il Mattino, Mario Giuffredi, l'agente di Di Lorenzo, prepara il blitz a Dimaro per chiudere il rinnovo del capitano (firma fino al 2027) e l'arrivo di Faraoni come suo vice.