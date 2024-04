Di Lorenzo in Premier? Il Capitano chiederà un incontro ad ADL: senza garanzie sul progetto futuro, potrebbe partire

Non una stagione esaltante quella di Giovanni Di Lorenzo, come anche tutto il resto del Napoli. Il capitano pensa al futuro e, come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, Di Lorenzo chiederà un incontro a bocce ferme.

Di Lorenzo chiede garanzie tecniche

Senza garanzie sul progetto per il futuro, ha anche lui un’offerta dalla Premier per cambiare aria. Ma non intende restare in Italia.