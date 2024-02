Di Lorenzo favorevole al ritrono alla difesa a tre: Mazzarri cambia, molto spazio anche per un nuovo acquisto

Napoli - Il Napoli di Mazzarri torna al 4-3-3 contro il Genoa. Peraltro, lo stesso Di Lorenzo - da capitano, uno dei pochi che parla anche nel corso delle riunioni tecniche - che si è detto favorevole al ritorno alla vecchia difesa. Dunque, Politano e Kvara prenderanno posizione sulle due fasce, come ai vecchi (e bei) tempi. Poi, strada facendo le cose potrebbero cambiae. Nei piani di Mazzarri ci sarà molto spazio anche per Traoré e Ngonge, in un turnover che serve anche a preservare energie in vista del big match con il Barcellona. A riportarlo è Il Mattino.