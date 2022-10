Di Lorenzo e Mario Rui la vera spinta di Spalletti: ora il Napoli è in testa ad una speciale classifica, i dettagli

Di Lorenzo e Mario Rui, i terzini del Napoli, sono la vera grande spinta nel calcio attuale di Luciano Spalletti. Scendono, spandono e soprattutto crossano.

Come riporta Il Mattino:

"Finalmente Mario Rui sembra aver la possibilità di liberare il suo tiro. Con lui, Di Lorenzo, che ha un lancio wagneriano, supportato da estenuanti percussioni, può correre felice e andare in area. Non si tratta di abbassamento o innalzamento del campionato italiano, ma di crescita soprattutto nell'offensività dei terzini. La leggerezza dei loro cross contiene una liberazione, sapere che in mezzo c'è una testa che aspetta, qualcuno che lavora per saltare col tempo giusto. A lungo il Napoli si è privato del gol di testa, se non su calcio d'angolo, o in appoggio basso, ora guida la classifica con l'Udinese senza contare quelli in Champions League ben 7 gol (con 5 marcatori diversi)".