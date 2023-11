Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka non sono abituati a giocare nella stessa zona di campo ma hanno chiari nella propria testa gli obiettivi di questa stagione, rilanciando la candidatura al bis scudetto, in maniera perentoria.

Giovanni Di Lorenzo

Di Lorenzo e Lobotka suonano la carica

Parola di capitano, subito dopo il match: “Il nostro obiettivo è stare più in alto possibile e giocarcela fino alla fine per rivincere il campionato”. Gli fa eco lo slovacco: “Faremo del nostro meglio per provarci”.

