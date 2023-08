Di Lorenzo capitano del Napoli: bel gesto di Zielinski quando ci fu da scegliere

Calcio Napoli - Piotr Zielinski deve solo firmare il rinnovo di contratto con il Napoli. Gli ultimi dettagli sono stati messi al loro posto ed ora il polacco attende di poter prolungare la sua permanenza in azzurro per altre tre stagioni. Questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un bel gesto del numero 20 azzurro.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Piccoli, impercettibili gesti di altruismo, per il bene comune e al servizio della squadra. Dettagli non da poco da leader tecnico e silenzioso, di quello che non ha alzato la voce quando insieme a Mario Rui avrebbe potuto reclamare la fascia di capitano, ma che è stato più che d’accordo nel dare i gradi a Di Lorenzo dopo che era andato via Insigne. Un bellissimo altruista, Zielinski, a cui manca solo il gol".