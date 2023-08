Napoli - Di Lorenzo come Maicon della Roma di Rudi Garcia. Uno di quei giocatori che è capace di fare anche il regista seppur di ruolo di terzino. 5 gol la scorsa stagione, 3 in campionato e 2 in Champions, ma soprattutto tanti assist. A Frosinone con la maglia del Napoli ha raggiunto quota 30 assist. Praticamente uno ogni 6,1 match. L’impressione, che ha avuto anche Garcia, è che possa ancora migliorare i suoi numeri, venendo più dentro al campo.