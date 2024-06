Di Lorenzo alla Juve? De Laurentiis ha preso una decisione

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al caso legato a Giovanni Di Lorenzo:

"Il nuovo tecnico ha ribadito la sua posizione: Di Lorenzo è fondamentale nella ricostruzione del Napoli e Conte non è pronto a perderlo. Leggere bene le avvertenze di una vicenda assai intricata: il club di De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere uno dei suoi leader alla Juventus, rivale storica e diretta concorrente ad uno dei posti per la qualificazione in Champions League. Il Napoli cioè non è disposto a cominciare una trattativa e la sua linea è stata comunicata a Di Lorenzo. La situazione, dunque, è quella classica del muro contro muro. Una mediazione, al momento, appare davvero complicata".