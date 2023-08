Di Lorenzo: "4 maggio 2023 una delle date più importanti della mia vita. L'emozione scudetto me la porterò dietro per sempre"

Calcio Napoli - Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il capitano Giovanni Di Lorenzo racconta le sue emozioni per lo scudetto vinto:

Scelga una data della sua vita.

«Facciamo due, per cortesia: 11 luglio 2021, finale a Wembley con l’Inghilterra; 4 maggio 2023, Udine, la matematica certezza di aver conquistato il campionato».

È un uomo per la Storia: l’Italia non vinceva il titolo continentale da 53 anni, il Napoli non festeggiava da 33.

«E io ci sto dentro, con le emozioni di quei momenti. Me le porterò appresso sino alla vecchiaia, rappresentano il completamento di un percorso fantastico, quasi inimmaginabile».