Il Mattino - Deulofeu-Napoli, distanza economica minima con l'Udinese: chiusura a giorni

Calciomercato Napoli. Giorni caldi per la trattativa Deulofeu-Napoli. L'attaccante dell'Udinese è in cima alle preferenze di mister Spalletti ma vanno limate ancora delle distanze con il club bianconero: tra le società ballano pochi milioni, mentre lo spagnolo ex Milan ha già dato il suo placet per indossare la maglia azzurra.

Deulofeu Napoli

Napoli-Deulofeu le cifre

Della trattativa Deulofeu-Napoli ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, riportando le cifre in ballo tra l'Udinese ed il club di De Laurentiis: