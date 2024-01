Calciomercato Napoli - Il Napoli che ha preso un giocatore difensivo con anche il senso del gol: 11 reti in Belgio, 13 in Inghilterra. Dendoncker fa della forza fisica e dell'attenzione i suoi punti di forza. In Belgio ha imparato i segreti del 4-3-3, in Premier le sfumature della difesa a tre. Se servisse, può scalare anche nel pacchetto difensivo e fare da braccetto o difensore centrale senza arretrare di un centimetro. Perfetto per Mazzarri. Lo riporta Il Mattino.