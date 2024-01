Dendoncker in panchina in Lazio-Napoli: ha già dato disponibilità per fare subito l'esordio

Napoli che può subito vedere all'opera l'ultimo acquisto Leander Dendoncker che andrà in panchina in Lazio-Napoli come confermato da La Gazzetta dello Sport e sarà subito pronto per fare l'esordio se dovesse servire una mano a Mazzarri. Muscoli e centimetri al servizio della squadra. Lo stato di emergenza in cui si trova il Napoli probabilmente spalancherà a Leander le porte del debutto.