Napoli che attende il nuovo acquisto Leander Dendoncker, appena ufficializzato il suo arrivo dall’Aston Villa: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. Il centrocampista belga, regolarmente in condizione avendo sempre lavorato in Inghilterra, è apparso al centro sportivo di Castel Volturno dopo aver trascorso la giornata di giovedì in albergo.