Calciomercato Napoli - Ieri intanto è sbarcato in Italia il centrocampista belga Leander Dendoncker ed ha fatto le visite mediche a Villa Stuart prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà al Napoli fino a giugno. Il centrocampista, ormai ex Aston Villa, giunge alla corte di De Laurentiis in prestito con diritto di riscatto (fissato a 9 milioni di euro). Se a giugno il Napoli eserciterà tale l'opzione, per Leander scatterà automaticamente un contratto triennale all'ombra del Vesuvio.