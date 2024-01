Dendoncker a disposizione già contro la Lazio, può subito fare l'esordio: cifre e formula dell'affare

Napoli - Mazzarri pronto a puntare anche su Dendoncker contro la Lazio. Perché il Napoli è in grande difficoltà numerica tra infortuni, squalificati e Coppa d'Africa e per questo per la prossima partita di campionato si può contare anche sull'ultimo acquisto,

Napoli: Dendoncker ci sarà contro la Lazio

Calciomercato Napoli - Come rivelato da Repubblica manca solo l'ufficialità (che è imminente) di Dendoncker al Napoli dopo le visite mediche svolte.