Demme-Salernitana, Tuttosport: ieri Spalletti ha parlato con il calciatore

Calcio Napoli - L'interesse della Salernitana per Diego Demme non è definitivamente tramontato come si legge su Tuttosport. Tra il calciatore e Luciano Spalletti ieri c'è stato un colloquio secondo il quotidiano torinese:

"I campani, così, sondano le alternative con Demme in prima fila, ma giusto ieri Spalletti gli ha parlato spiegandogli che gli piacerebbe assai se restasse a Napoli: si riflette. Non è semplice nemmeno arrivare a Zurkowski della Fiorentina perché c’è la concorrenza dell’Empoli. Spaventa il costo (5 milioni) di Cardoso dell’Internacional"