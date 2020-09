Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli pensa a sfoltire al rosa in questa sessione di mercato, per poi affondare i colpi e rinforzare la rosa.

Demme-Gattuso

Come riporta Il Mattino:

"A centrocampo, Gaetano andrà via in prestito alla Cremonese (ci sono degli intoppi, ma difficile che l'operazione salti) e se davvero la Fiorentina insisterà, Demme può portare in cassa almeno 20 milioni (ma il Napoli ne chiede 25)".