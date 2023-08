Demme può aiutare il Napoli a prendere Gabri Veiga: il motivo

Calciomercato Napoli - La trattativa per portare Gabri Veiga al Napoli si fa sempre più serrata. Contestualmente all'addio di Zielinski, proiettato verso l'Al Ahli in Arabia Saudita, si fa largo sempre di più l'ipotesi di vedere Veiga al suo posto. L'edizione in edicola oggi de Il Mattino, evidenzia come un azzurro potrebbe rientrare nalla trattativa per portare Veiga a Napoli:

"L’assalto azzurro per Gabri Veiga continua incessante e il Celta Vigo non sembra voler fare sconti. Inserire Demme nell’affare? Magari".