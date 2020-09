Demme o Lobotka? CorSport: si giocano un posto, devono rimuovere il sospetto che al Napoli serva un nuovo centrale

Notizie Calcio Napoli - Chi gioca al centro del campo nel Napoli? Diego Demme oppure Stanislav Lobotka? L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio ad entrambi:

“Uno tende ad occupare lo spazio, giocando magari semplice e «corto», l'altro con sguardo e palleggio più verticale. Per un bel po’ Demme s’è preso una leadership che non ha mai avuto bisogno di brillare. Poi le sicurezze che Lobotka ha cominciato ad avvertire e che hanno scatenato una competizione sempre più intensa. Si ricomincia da qui, Fabian e Zielinski intoccabili: Demme o Lobotka, anche per rimuovere il sospetto che al Napoli, per decollare, serva un cuore nuovo”