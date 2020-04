Demme, il papà non dimentica le radici: donate 1500 mascherine al reparto rianimazione dell'ospedale di Crotone

Notizie Napoli calcio. Vincenzo Demme, papà di Diego, si è reso protagonista di un bellissimo gesto. Originario di Crotone, insieme ad Antimo Simina, hanno mandato a loro spese 1500 mascherine protettive al reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone e alla San Dionigi hospital, sempre di Crotone. Entrambi vivono, come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, lavorano tra Germania e Svizzera, in particolare Antonio Simina è vice presidente della prestigiosa multinazionale «Hugo Boss», ma non hanno dimenticato le proprie origini.