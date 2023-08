Demme vicino alla cessione, Gazzetta: si attende nuovo rilancio dell'Herta Berlino

Notizie calcio. Visti i tanti movimenti a centrocampo, in casa Napoli potrebbe essere necessaria la partenza di Diego Demme, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con un ingaggio di 2,5 milioni di euro.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Demme:

Intanto per Frosinone non è stato convocato il mediano Diego Demme, ormai ai margini del progetto: il tedesco è tornato in trattative con l’Herta Berlino e presto potrebbe raggiungere l’accordo, con il Napoli pronto a cederlo.