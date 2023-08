Demme ha scelto l’Hertha Berlino: il Napoli riduce le pretese per cederlo

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, Diego Demme ha scelto di giocare con l'Hertha Berlino. Il calciatore ha trovato l'accordo con il club tedesco riducendosi drasticamente l'attuale ingaggio. Un gesto importante ma che non sblocca la trattativa perchè le due società non hanno ancora trovato la quadratura sulle cifre.

Demme Hertha Berlino, le ultime

Stando.a quanto si legge sul Corriere dello Sport, Demme ha accettato un triennale da 1.5 milioni netti. L'Hertha Berlino gli darà anche la fascia da capitano. La valutazione iniziale del cartellino da parte del Napoli è crollata. Qualche mese fa, gli azzurri chiedevano 6 milioni. Adesso siamo a 1.5 milioni. Un segnale d'apertura importante, ma non ancora decisivo per chiudere l'affare.