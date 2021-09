Demme è guarito ma il rientro tra i convocati è stato rimandato: ecco quando tornerà nelle scelte di Spalletti

Napoli calcio - Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per vedere finalmente Diego Demme nelle scelte di formazione di mister Spalletti. Il centrocampista ha recuperato dall'infortunio estivo allenandosi in gruppo dopo tanto tempo. Come si legge però nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Demme entrerà materialmente nelle scelte tecniche a partire dalla prossima settimana: "E’ stato rimandato alla prossima settimana, invece, il ritorno di Diego Demme. Il centrocampista tedesco è recuperato, ma non sul piano fisico".

Demme