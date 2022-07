Il Mattino - Demme e Politano non sanno più come manifestare volontà d'addio, ma c'è un problema

Notizie Napoli calcio. Prima cedere e poi comprare, questo il diktat di De Laurentiis per il calciomercato del Napoli. Il patron è stato chiaro e si attendono dunque offerte concrete per i giocatori "scontenti" o in partenza.

Calciomercato Napoli, Demme e Politano in standby

Due casi su tutti, come riporta Il Mattino, sono quelli di Politano e Demme che per svariati motivi sembrano non avere un gran feeling con Spalletti. I due hanno fatto capire di voler cambiare aria, ma come riporta il quotidiano, ad oggi nessuno ha avanzato offerte concrete per loro: