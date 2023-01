Calciomercato Napoli, Demme riflette sulla pista estera: c'è un allenatore italiano che lo segue con attenzione

Calciomercato Napoli. Giorni cruciali per il futuro di Diego Demme: il centrocampista tedesco sta trovando poco a Napoli nelle rotazioni di Spalletti e non mancano le richieste per lui.

Calciomercato Napoli, ultime cessione Demme

Demme sta valutando attentamente cosa fare: accettare una nuova destinazione con maggiore minutaggio o giocarsi le sue chance a Napoli in una stagione che può diventare storica. Ecco le ultime riportate dal Corriere dello Sport:

Ma il mercato vive già di tormenti: ne ha Diego Demme (31) che piace, sembra parecchio, a Vincenzo Montella, protagonista con l’Adana Demirspor d’un campionato di spessore (quarto, a otto punti dalla capolista ma con una partita in meno) e deciso ad osare. E il mediano del Napoli farebbe proprio al caso del club turco.