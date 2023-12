L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime novità in merito alla prossima sessione di calciomercato di riparazione per il Napoli:



"A centrocampo si lavora anche per la cessione di Demme, che ha il contratto in scadenza a giugno, è ai margini della rosa e percepisce un ingaggio di circa 3 milioni di euro lordi mentre Gaetano è un’opzione seria per il Parma in prestito".