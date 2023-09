Delusione Osimhen-Kvaratskhelia, Napoli in difficoltà: una squadra irriconoscibile!

Osimhen e Kvaratskhelia hanno deluso anche a Marassi col Genoa e sembrano diventati due calciatori qualsiasi, con il georgiano che non segna da aprile scorso.

Victor Osimhen

Osimhen e Kvaratskhelia deludono

Abbraccio arrivato per chiarirsi tra il georgiano e Garcia dopo il cambio e il gesto come a dire 'Ma cosa fai?' ma oltre un paio di azioni non si può registrare una buona prestazione. Stesso vale per Osimhen con il suo specchio che riflette una squadra irriconoscibile. Come riporta Il Mattino, la squadra che faceva paura agli avversari ora fa paura ai propri tifosi, perchè il Napoli è in netta difficoltà. Quello che colpisce è che il Napoli cerca sempre di giocare palla lunga ad Osimhen e lui fa fatica in quanto ancora fuori forma.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli