Del Genio: "Vorrei sentire Garcia sul perchè ha messo in campo per un'ora chi non giocherà in questo Napoli"

Calcio Napoli - Paolo Del Genio ha commentato così la prestazione del Napoli in amichevole contro il Girona:

"Simeone, con Lozano ed Elmas, è nel ristrettissimo gruppo di giocatori che se la sono cavicchiata, gli altri hanno avuto difficoltà, anche Juan Jesus-Ostigard così come i reduci da prestito che in prestito andranno di nuovo.

Non critico, ma faccio la domanda: non ho capito perché hanno giocato 1 ora questi che non giocheranno nel Napoli, Zedadka sicuro no, Folorunsho sicuro no, Obaretin sicuro no, Zerbin sicuro no, forse Zanoli ecc ed hanno giocato un'ora mentre i titolari mezz'ora. E' un format nuovo per un ritiro, non muovo critiche ma vorrei sentire Garcia sul perché".