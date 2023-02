Serie A, la quasi totalità dei debiti bancari appartiene a tre squadre! CorSport: il Napoli "virtuoso" sorride

Notizie Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la situazione debitoria dei club di Serie A dopo il consueto rapporto annuale dell'Uefa sullo stato del calcio.

Serie A e debiti, Napoli esempio virtuoso

Come riportato dal quotidiano, la Serie A con debiti bancari per 1,068 miliardi desta qualche preoccupazione. Di questa esposizione complessiva tre club detengono una quota pressoché totalitaria: Inter 390 milioni, Juventus 223, Roma 271. I bianconeri hanno ridotto l’indebitamento di 250 milioni, grazie all’aumento di capitale da 400 milioni del dicembre 2021, ma quasi 900 milioni su un miliardo di debito sono a carico di queste tre società mentre il Milan ha un indebitamento minimo (71 milioni) e il Napoli zero.