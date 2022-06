De Zerbi: "Serie A? La sosta per il Mondiale può aiutare lo spettacolo"

Calcio Napoli - Roberto De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sul prossimo campionato di serie A.

Ecco le parole di De Zerbi:

"La prossima stagione sarà doppia. Nel senso che si giocherà la prima parte fino alla metà di novembre, poi ci sarà la sosta per il mondiale in Qatar, e quindi, dopo un periodo di riposo, si riprenderà e si arriverà dritti fino al gran finale. Si dovranno effettuare due preparazioni, anche se il lavoro atletico non è più come una volta: ci sono allenamenti personalizzati e da questo punto di vista si è molto progredito. La cosa fondamentale è avere il riposo dopo la lunga tirata fino alla metà di novembre, perché il riposo è allenante. Pensate che con lo Shakhtar Donetsk, nella passata stagione, abbiamo disputato 31 partite da agosto a metà dicembre. Una stagione spezzata a metà potrà aiutare lo spettacolo e consentire ai giocatori di avere il recupero necessario per esprimersi al meglio"