De Siervo: "Juventus? Mi auguro che la sanzione per le plusvalenze possa essere riconsiderata"

Calcio Napoli - Luigi De Siervo, Amministratore delegato della Lega Serie A, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Repubblica. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Nella crisi del calcio italiano cosa rappresenta il caso Juventus? Un problema interno o un danno di credibilità su scala internazionale?

«Il mio disappunto è per il fatto che si sia voluti intervenire in costanza di campionato: questo può essere un elemento di alterazione. Per il resto, parliamo finora di ipotesi di reato e procedimenti aperti: l’auspicio è che questa sanzione per le plusvalenze possa esser riconsiderata perché asimmetrica sia a livello europeo, sia italiano»