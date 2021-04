De Rossi ricoverato per Covid-19, Il Mattino: "E' allo Spallanzani sotto controllo, la polmonite però non desta particolari preoccupazioni"

Ultimissime Coronavirus Italia - L'altra sera all'Istituto Spallanzani è arrivato l'ennesimo paziente Covid-19, giovane e di 37 anni, con polmonite e tosse, ma fortunatamente le sue condizioni non sono critiche. Chiaramente non è passato inosservato: si trattava di Daniele De Rossi, ex Roma che oggi è assistente di Roberto Mancini nella Nazionale.

Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino,

"Allo Spallanzani da venerdì è ricoverato Daniele De Rossi, la cui positività è stata riscontrata il 31 marzo a Vilnius, subito dopo la conclusione di Lituania-Italia, partita di qualificazione per i mondiali del Qatar del prossimo anno. L'ex capitano della Roma, dopo il tampone positivo, era tornato in Italia su un volo speciale (in aeroambulanza), insieme ad altri due componenti dello staff della Nazionale positivi. E' rimasto isolato nella sua casa davanti a Castel Sant'Angelo e, inizialmente, non ha sviluppato sintomi preoccupanti. Solo dopo avere eseguito la Tac all'ospedale San Camillo, ha deciso, su consiglio dei medici, di ricoverarsi allo Spallanzani, dove è sotto osservazione costante a causa della polmonite, senza però che al momento le sue condizioni destino preoccupazioni. Ora sta meglio, ma venerdì sera ha accusato giramenti di testa e febbre alta. Detta in altri termini: non ha necessità di una ausilio esterno per la respirazione".